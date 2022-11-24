«Кайрат» подписал контракт с Joma. Ранее команду одевал Nike
«Кайрат» объявил о смене технического партнера.
Начиная со следующего года все команды клуба будут экипированы игровыми и тренировочными комплектами Joma.
Ранее техническим партнером алматинцев была компания Nike.
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