«Кайрат» подписал контракт с Joma. Ранее команду одевал Nike

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«Кайрат» объявил о смене технического партнера.

Начиная со следующего года все команды клуба будут экипированы игровыми и тренировочными комплектами Joma.

Ранее техническим партнером алматинцев была компания Nike.

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