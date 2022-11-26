Вратарь «Астаны» Милошевич: «Дерби с «Кайратом» я точно запомню. Мы выиграли убедительно — дома было 6:0»

Сербский вратарь «Астаны» Марко Милошевич поделился о ближайших планах и вспомнил самый запоминающийся, на его взгляд, матч прошедшего сезона.

— У меня контракт с «Астаной» еще на один год, и я полностью сосредоточен на работе в клубе, а также на поставленных задачах.

Самый запоминающийся матч? Дерби с «Кайратом» я точно запомню. Мало того, что нам удалось спасти ворота, так мы еще и выиграли убедительно — дома было 6:0. Запомнилась и победа над «Ордабасы» на последних минутах компенсированного времени, — отметил Милошевич.

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