Пятеро игроков «Кайрата» уверены в победе Бразилии на ЧМ, Сейдахмет верит в Саудовскую Аравию
Игроки «Кайрата» предсказали победителей Чемпионата мира в Катаре.
Пятеро из шести футболистов предсказали победу Бразилии, Еркебулан Сейдахмет уверен в выигрыше Саудовской Аравии.
Весь список предсказаний внизу на фото.
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