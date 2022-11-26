Пятеро игроков «Кайрата» уверены в победе Бразилии на ЧМ, Сейдахмет верит в Саудовскую Аравию

Игроки «Кайрата» предсказали победителей Чемпионата мира в Катаре.

Пятеро из шести футболистов предсказали победу Бразилии, Еркебулан Сейдахмет уверен в выигрыше Саудовской Аравии.

Весь список предсказаний внизу на фото.

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