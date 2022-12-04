Бахтиер Зайнутдинов о матче с «Краснодаром»: «Будет непросто, особенно с учетом сложного выезда, но перед нами стоят максимальные задачи в Кубке»

Казахстанский футболист ПФК ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов высказался об итогах жеребьевки четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Нам попался очень тяжелый соперник, хотя на этой стадии все возможные соперники были сложными. «Краснодар» – играющая команда, в атаке у них собраны очень техничные футболисты. Это будут две хорошие и зрелищные игры. Плюс снова увидимся с Ильзатом Ахметовым – этому я рад!

Кубковые игры – первые после зимних сборов, так что времени «вкатываться» в сезон не будет, важно сразу показывать хороший уровень. Будет непросто, особенно с учетом сложного выезда, но перед нами стоят максимальные задачи в Кубке, так что нацелены только на положительный результат.

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