Эльхан Астанов – лучший игрок сезона-2022

Полузащитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Эльхан Астанов признан лучшим игроком страны в сезоне-2022.

Начиная с прошлого сезона ПФЛК учредила приз имени легенды отечественного футбола Тимура Сегизбаева. Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту Казахстана.

Победитель в этой номинации определялся по числу побед в ежемесячных голосованиях ПФЛК по ходу сезона (март-октябрь).

По итогам года обладателем данной награды стал Эльхан Астанов. 22-летний Астанов признавался лучшим два раза – в июне и июле.

Эльхан в рамках чемпионата Казахстана сыграл 26 игр, в которых забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. В Кубке Казахстана он сыграл 8 игр, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Своими результативными действиями Астанов помог «Ордабасы» выиграть Кубок Казахстана.

В сборной Казахстана Эльхан сыграл 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Также лучшими становились экс-нападающий «Кайрата» Хосе Канте (март), полузащитник, выступавший за «Тараз» и «Актобе» Бауыржан Байтана (апрель), нападающий «Атырау» Андрия Филипович (май), нападающий «Тараза» Абылайхан Жумабек (август), полузащитник «Аксу» Еркебулан Тунгышбаев (сентябрь) и вингер «Астаны» Педро Эуженио (октябрь).

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