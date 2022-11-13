Кахабер Цхададзе возглавил «Каспий»

Теги Динамо Тбилиси высшая лига Грузия высшая лига Казахстан Кайрат Ордабасы Кахабер Цхададзе Николай Костов Каспий Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Грузинский специалист Кахабер Цхададзе назначен главным тренером «Каспия».

Николай Костов покинул актауский клуб.

Последней командой Кахабера было тбилисское «Динамо».

Цхададзе ранее возглавлял «Ордабасы» и «Кайрат».

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