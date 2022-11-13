Кахабер Цхададзе возглавил «Каспий»
Грузинский специалист Кахабер Цхададзе назначен главным тренером «Каспия».
Николай Костов покинул актауский клуб.
Последней командой Кахабера было тбилисское «Динамо».
Цхададзе ранее возглавлял «Ордабасы» и «Кайрат».
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