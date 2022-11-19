Экс-президент «Ордабасы» Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении средств на руднике Каратау

Антикоррупционная служба объявила об розыске экс-президента «Ордабасы» Бахтияра Байсеитова.

«Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром) и ТОО «Iri building» по факту хищения денежных средств в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области). Следствием установлено, что Байсеитов Б., прикрываясь родственными связями с Қ.Сатыбалдыұлы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО «Iri building», – говорится в сообщении в субботу.

Как уточнили в ведомстве, предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО «Каратау» в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику «Каратау» на сумму Т6,2 млрд.

«Байсеитов Б. непосредственно руководил деятельностью ТОО «Iri building» и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более Т320 млн. В настоящее время Байсеитов Б. находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и он объявлен в розыск», – сказано в сообщении.

Проверяется причастность Байсеитова к совершению иных преступлений.

Бахтияр Байсеитов – казахстанский и советский футболист, экс-президент и тренер «Ордабасы», «Кайрата», первый тренер сборной Казахстана по футболу, родственник племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатыбалды.

«Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам агентства: Cаll-центр 1424, +7 (7172) 909 260. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение», – добавили в «антикоре».

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