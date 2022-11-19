Лукас проведет бой за титул WBO

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Ангелина Лукас 11 декабря в Алматы проведет бой за титул чемпионки мира по версии WBO.

Ее соперницей станет опытная представительница Танзании Лулу Каяж (8-8, 2 КО).

Этот бой станет для Лукас третьим в профи

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные