Лукас проведет бой за титул WBO
Ангелина Лукас 11 декабря в Алматы проведет бой за титул чемпионки мира по версии WBO.
Ее соперницей станет опытная представительница Танзании Лулу Каяж (8-8, 2 КО).
Этот бой станет для Лукас третьим в профи
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