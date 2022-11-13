Алимханулы после победы: «Будем готовиться лучше»

Чемпион по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировал свой бой с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО):

«Спасибо болельщикам. Это бокс. Все боксеры выходят на ринг готовыми на 100 процентов. Это мои первые 12 раундов. Будем готовиться лучше».

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