Ербосынулы переведен в обычную палату
Казахстанский боксер среднего веса Айдос Ербосынулы, который после нокаута в бою за титул чемпиона мира WBА был введен в медикаментозную кому, переведен в обычную палату.
Об этом сообщил Suleimen Promotion, который ведет дела Айдоса:
«Приятные новости. Наш герой, боксер второго среднего веса Айдос Ербосынұлы после операции был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату. По словам представителя компании в США его здоровье значительно улучшилось. Боксер всё еще будет находиться под контролем врачей. Давайте, поддержим нашего героя».
Бой Айдоса с кубинцем Мореллом прошел 6 ноября и завершился в 12 раунде нокаутом. После боя казахстанский боксер был доставлен в больницу.
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