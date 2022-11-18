Шарипова одержала вторую победу в ММА

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Казахстанская боксерша Фируза Шарипова, являющаяся чемпионкой мира среди профи, провела свой второй бой в ММА.

В рамках лиги OCTAGON Шарипова задушила в стойке представительницу Азербайджана Гюнель Амирбакову.

 

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