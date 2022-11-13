Жанибек Алимханулы провел успешную защиту титула WBO

Решением судей казахстанец Жанибек Алимханулы победил британца Дензела Бентли и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Этот бой стал первым для Жанибека в ранге обладателя титула. Победа над Бентли стала 13 в 13 боях для казахстанца.

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