Куратор «Актобе» Хамбаров покинул клуб. Он выбегал на поле в Костанае и выкладывал личные номера судей

Экс-председатель совета директоров «Актобе» Руслан Хамбаров подвел итоги сезона и попрощался с болельщиками.

Все рано или поздно заканчивается, вот и мой путь с Актобе подошел к концу. Мне посчастливилось на протяжении 3 лет возглавлять совет директоров самого лучшего футбольного клуба страны. Это были самые увлекательные 3 года моей жизни. За это время мы прошли невероятный путь с первой лиги в лидеры чемпионата. Команда подарила просто фантастические эмоции, которые на всю жизнь останутся в моих самых светлых воспоминаниях.

Прежде всего хочу поблагодарить своего наставника Ондасын Сеиловича Уразалина за то, что доверил мне столь важный для нашей области участок. Он всегда поддерживал и сопереживал успехам и неудачам команды, не словами, а делом доказал свою преданность и любовь к клубу.

Один в поле не воин! Выражаю искреннюю признательность всем коллегам, с кем на протяжении всего этого времени работали плечом к плечу, в том числе Ерлану Джамантаеву, Ганижамал Ержановне, Игорю Кистеру, Андрею Карповичу с его тренерским штабом, Берику Уксукбаеву, Николаю Ноте, Асету Жомарт и всем кто был рядом. Без всех этих людей не получилось бы вернуть большой футбол в город на белом холме.

Отдельно хочу отметить самых преданных болельщиков. Вы самые лучшие! Именно благодаря вам клуб жив и развивается. Я всегда знал, что вы требуете от меня самого высокого уровня, надеюсь я смог оправдать ваши ожидания. Я постарался вывести открытость и прозрачность клуба на совершенно новый уровень, был всегда с вами честен и открыт.

В следующем году Актобе предстоит вновь дебютировать на европейской арене после длительного перерыва. Искренне надеюсь, что клуб с достоинством представит нашу страну в Еврокубках.

Я всегда буду преданным болельщиком Актобе, ведь красно-белый однажды, красно-белый навсегда. Буду и дальше внимательно следить за успехами клуба.

P.S.: В порыве эмоций порой очень сложно контролировать себя и можно наговорить лишнего. Если когда-то кого-нибудь обидел или сказал лишнего, то прошу простить и не держать зла. С уважением к каждому из вас, Руслан Хамбаров.

Ранее Хамбаров после матча «Тобол» – «Актобе» в Костанае выбежал на поле и выразил свое недовольство главному арбитру Сакену Байымбету. Позже он опубликовал личной номер Байымбета в своем инстаграме.

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