Экспертная группа рассмотрела спорные эпизоды матчей последних туров КПЛ-2022 и не нашла ошибок в решении судьей

Экспертная группа рассмотрела спорные эпизоды матчей последних туров OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу сезона 2022 года.

На заседании приняли участие руководители Департамента судейства и инспектирования КФФ Хуан Антонио Марин и Александр Перемитин, а также группа экспертов, состоящая из членов Судейско-экспертной комиссии в следующем составе: Багдат Тусеев (Астана), Касымжан Мадиев (Алматы), Николай Бублинский (Караганды), Эдыген Юмашев (Астана), Александр Горда (Кокшетау), Руслан Дузмамбетов (Усть-Каменогорск), Павел Салий (Усть-Каменогорск).

Судейско-экспертная комиссия, проанализировав все эпизоды, пришла к следующим выводам:

«Тобол» – «Актобе». XXIII тур

– на 81 минуте матча игрок «Актобе» №25 (Й.Адукор) после подачи углового удара, находясь в своей штрафной площади, задерживает двумя руками игрока «Тобол». Судья матча продолжил игру, не сумев сразу определить нарушение Правил. После правильной рекомендации от судьи VAR на предмет видеопросмотра, арбитр правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Актобе» за задержку соперника двумя руками и показал желтую карточку игроку команды «Актобе» №25;

– на 84 минуте матча при пробитии одиннадцатиметрового удара в ворота «Актобе» защитник команды «Актобе» №30 (В.Гинаитис) вошел в штрафную площадь до удара и после «сейва» вратаря вступает в единоборство и играет в мяч. Согласно Правил игры №14, если игрок обороняющейся команды входит в штрафную площадь до удара, то одиннадцатиметровый удар повторяется. Согласно рекомендациям и инструкциям УЕФА/ФИФА, одиннадцатиметровый удар повторяется только в том случае, если игрок, который вошел в штрафную площадь, вступает в единоборство за мяч или играет в мяч после сейва вратаря или отскока от штанги/перекладины. В данном эпизоде судья был приглашен на видеопросмотр, чтобы проверить, вступал ли в единоборство за мяч игрок «Актобе» №30. Видеопросмотр показал, что игрок «Актобе» №30 вступил в единоборство и сыграл в мяч после того, как вошел в штрафную площадь до одиннадцатиметрового удара. Арбитр принял правильное решение – повторить одиннадцатиметровый удар;

– на 90 минуте матча при выполнении подачи мяча в штрафную площадь «Тобола» игрок команды хозяев пытается сыграть в мяч, который отскакивает к его партнеру по команде, игроку «Тобола» №8 (А.Тагыберген). Мяч попадает в руку, с короткого расстояния, от партнера по команде, руки игрока в естественном положении, не увеличивают объем тела. Согласно всем критериям такое действие не является игрой рукой. Судья правильно продолжил игру. VAR правильно подтвердил решение судьи после «тихой проверки»;

– все желтые карточки игрокам команды «Актобе» были показаны согласно Правилам игры;

«Актобе» – «Туран». XXIV тур

– на 7 минуте матча после того, как мяч отскакивает от перекладины ворот «Турана», к мячу устремляются два игрока противоположных команд, нападающий первым успевает к мячу и пробрасывает его себе на ход. В этот момент защитник «Турана» в подкате пытается сыграть в мяч, не успевает это сделать и по инерции сбивает игрока «Актобе». Арбитр правильно назначает одиннадцатиметровый удар. VAR правильно не вмешивается в действия судьи.

– на 43 минуте матча, нападающий команды «Актобе» №18 (Б.Байтана) пробрасывает мяч себе на ход, находясь в штрафной площади соперника. Вратарь «Турана» первым оказывается на мяче и берет его в руки. В это время игрок «Актобе» №18, не думая о безопасности соперника, в прыжке вперед ногой врезается во вратаря в область бедра, при этом используя шипы и интенсивность движения. VAR правильно вмешивается в действия арбитра и приглашает его на предмет возможной красной карточки. Арбитр правильно меняет решение, отменяет желтую карточку и выносит красную карточку за серьезное нарушение Правил игры;

– на 65 минуте матча после возобновления игры с углового удара мяч направляется в район штрафной площади ворот «Турана». Игрок «Турана» пытается сыграть в мяч, при этом широко расставив руки и мяч, попадает ему в левую руку. Арбитр находится в хорошей позиции и назначает одиннадцатиметровый удар без желтой карточки за игру рукой, поскольку игрок расширяет свое тело;

– на 71 минуте матча после выполненной передачи в штрафную площадь «Актобе» игрок хозяев поля №22 (Ж.Гоу) в прыжке играет в мяч головой в своей штрафной площади. Мяч с головы игрока №22 сразу попадает в его руки. При этом руки игрока №22 находятся в естественном положении для такого рода физического действия, мяч отскакивает от короткого расстояния. Арбитр правильно продолжил игру в данном эпизоде;

– на 74 минуте матча игрок «Турана» обрабатывает мяч себе на ход, находясь в центре поля. К нему на скорости бежит игрок «Актобе» №23 (Т.Ерланов), и пытаясь сыграть в мяч, не попадает по нему и прямой ногой врезается в соперника с использованием шипов. VAR правильно зовет арбитра на видеопросмотр на предмет возможной красной карточки. Судья, просмотрев эпизод, ошибочно остается при своем мнении. Но в данном эпизоде судья должен был показать красную карточку игроку «Актобе» за серьезное нарушение Правил игры, поскольку в моменте присутствует скорость соперника, использование шипов, высокое место контакта.

«Атырау» – «Шахтер». XХV тур

– на 26 минуте игрок «Атырау» №15 (А.Соколенко) сбивает игрока «Шахтера» №6 (Т.Чогадзе) при выходе один в один. Главный арбитр матча ошибочно продолжил игру. После рекомендации судей VAR на предмет видеопросмотра, арбитр матча показывает красную карточку игроку «Атырау» №15 за лишение соперника явной возможности забить гол и назначает штрафной удар.

– на 40 минуте главный арбитр назначает одиннадцатиметровый удар в ворота «Шахтера» и показывает желтую карточку игроку команды гостей №3 (А.Позняк) за нарушение Правил против игрока «Атырау» №11 (А.Филипович) в штрафной площади. Однако ассистент арбитра не зафиксировал у игрока «Атырау» №11 положение Вне игры. После вмешательства VAR главный арбитр отменил первоначальное решение и назначил свободный удар.

– на 45+1 минуте главный арбитр матча после видеопросмотра назначает штрафной удар и показал красную карточку игроку «Шахтера» №88 (Р.Каньяс) за грубую игру в агрессивной манере.

– на 55 минуте главный арбитр отменил гол «Атырау» в ворота «Шахтера» после того, как его ассистент зафиксировал положение Вне игры у игрока команды хозяев №28 (Ю.Завезен). VAR подтвердил решение арбитра.

– на 77 минуте игрок «Шахтера» №99 (Е.Кобзарь) нарушил Правила против игрока «Атырау» №19 (Х.Тоиров) в штрафной площади. Арбитр матча назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Шахтера» и показал желтую карточку игроку «Шахтера» №99 за безрассудный фол в штрафной площади. «Тихая проверка VAR» проверив эпизод, подтвердила решение арбитра.

«Кайрат» – «Аксу». XХV тур

– на 59 минуте игрок «Кайрата» №18 (В.Швырев), находясь в штрафной площади гостей, опережает защитника «Аксу» №5 (Г.Суюмбаев) и первым играет в мяч. Защитник «Аксу» №5 сбивает ногой игрока «Кайрата» №18. Судья занимает хорошую позицию и правильно назначает одиннадцатиметровый удар в ворота «Аксу» за неумышленный фол в штрафной площади. «Тихая проверка VAR» проверив эпизод, подтвердила решение арбитра.

«Кызыл-Жар» – «Астана». XХV тур

– на 69 минуте арбитр правильно продолжил игру, когда после удара головой игрока «Астаны» №72 (С.Басманов) мяч отскоком от перекладины попадает в линию ворот. Ассистент арбитра занял хорошую позицию и увидел, как мяч не пересек линию ворот. VAR подтвердил решение продолжить игру.

«Туран» – «Мактаарал». XХV тур

– на 14 минуте игрок «Турана» №8 (Р.Жанысбаев) в борьбе за мяч совершает подкат и срывает атаку игрока «Мактаарала» №77 (Ж.Пайруз). Арбитр матча, занимая хорошую позицию, тем не менее, неверно трактовал единоборство за мяч и продолжил игру. После рекомендации судей VAR на предмет видеопросмотра, главный арбитр назначил правильное решение – назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Турана»;

– на 24 минуте главный арбитр самостоятельно принял правильное решение назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Турана» после того, как игрок «Турана» №35 (Е.Токотаев) не успел сыграть в мяч и сбил игрока «Мактаарала» №81 (Р.Каримов). VAR подтвердил решение арбитра.

– 52 минуте главный арбитр матча, находясь в выгодном положении, ошибочно показывает желтую карточку игроку «Турана» №7 (Б.Кабылан) за грубую игру. После вмешательства VAR и видеопросмотра, главный арбитр меняет первоначальное решение, и игрок «Турана» №7 наказывается прямой красной карточкой за агрессивную атаку.

«Ордабасы» – «Актобе». XХV тур

– на 45+2 минуте матча арбитр отлично сопроводил атаку «Актобе», в результате которой был забит гол. Ассистент судьи правильно зафиксировал положение Вне игры у игрока «Актобе», но немного поспешно поднял флаг, не дав мячу полностью пересечь линию ворот. Правильное решение судей – отменить гол, назначить свободный удар в пользу «Ордабасы»;

– на 47 минуте игры за верховой мяч в единоборство вступили игрок «Ордабасы» №2 (О.Абдумажитов) и игрок «Актобе» №19 (А.Кенесов). Защитник «Ордабасы» №2 в борьбе за мяч неправомерно использовал руки, тем самым нарушив Правила игры против соперника. Арбитр матча должен был назначить штрафной удар в пользу «Актобе» и вынести желтую карточку игроку «Ордабасы» №2 за грубую игру;

– на 51 минуте матча игрок «Ордабасы» №3 (В.Садовский), находясь в штрафной площади гостей, опережает защитника «Актобе» №6 (А.Касым) и первым играет в мяч. Защитник «Актобе» №6 сбивает ногой игрока «Ордабасы» №3. Судья занимает хорошую позицию, очень хорошо видел единоборство игроков «Ордабасы» №6 и «Актобе» №3 и правильно назначает одиннадцатиметровый удар в ворота «Актобе». «Тихая проверка VAR» проверив эпизод, подтвердила решение арбитра;

– на 56 минуте арбитр матча правильно показал желтую карточку игроку «Актобе» №22 (Ж.Гоу) за запрещенные действия руками;

– на 58 минуте игрок «Актобе» №31 (А.Танжариков), пытаясь остановить мяч, который отскакивает от груди, подыгрывает себе рукой. Арбитр матча, находясь в правильной позиции, не смог определить нарушение Правил в ходе игры. После правильной рекомендации от судьи VAR на предмет видеопросмотра на поле, арбитр правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Актобе»;

– на 67 минуте матча арбитр правильно продолжил игру в инциденте в штрафной площади «Ордабасы», когда игрок «Актобе» №22 (Ж.Гоу) бил по воротам с короткого расстояния. Игры рукой у игрока обороны «Ордабасы» не было. Учитывая ответственность и важность игры, арбитр матча мог сам инициировать просмотр на поле. Но сам эпизод не требовал видеопросмотра на поле;

– на 90 минуте матча арбитр правильно продолжил игру, когда после удара головой игроком «Ордабасы» №4 (К.Султанов) мяч попадает в руку защитника «Актобе» №6 (А.Касым), который находится в пределах своей штрафной площади. Судья VAR правильно позвал арбитра на видеопросмотр данного эпизода, чтобы погасить градус игры. Арбитр увидел, что мяч попал в руку защитника «Актобе» №6, его рука находится в естественном положении, не расширяет объем его тела. Правильное решение судьи – продолжить игру.

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