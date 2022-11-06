«Актобе» продлил контракт с Андреем Карповичем (В. Жарков)

По информации журналиста Владимира Жаркова «Актобе» продлил контракт с Андреем Карповичем.

Карпович пришел в клуб в апреле 2022-го после увольнения Владимира Муханова.

Тогда, «Актобе» после 8-го тура шел на 8-м месте с 11-ю очками, а «Кызыл-Жар» Карповича на 13-м с 6-ю очками.

Сезон западноказахстанцы закончили на 2-м месте, отстав от чемпиона «Астаны» на 1 очко.

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