Болельщики «Актобе» обратились к КФФ и футбольной общественности: «Мы хотим честного соперничества»

Болельщики «Актобе» после матча против «Турана» обратились к руководству Казахстанской федерации футбола и футбольной общественности.

«До конца чемпионата осталось всего 2 тура, за чемпионство боремся мы и «Астана». Эта дуэль могла бы быть легендарной и запоминающейся, как настоящее проявление доблести и страсти на поле. Весь мир следит за противостояниями в европейских чемпионатах между «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», «Реала» и «Барселоны», «Милана» и «Ювентуса» и сходит с ума от той интриги, которая хранится в этих чемпионатах до самой последней минуты заключительного тура.

Хотим, чтобы и наше противостояние с «Астаной» было таким. И оно может быть таким. Но ни в одном из европейских чемпионатов в судьбу золотых медалей не вмешиваются никакие посторонние силы из вне. Никакие судьи не влияют на результат. И мы надеемся, что так будет и в нашем чемпионате.

Мы хотим честного соперничества. И пусть победит сильнейший. Это будет правильно. Только так наш чемпионат станет сильнее. И в ваших руках проследить за тем, чтобы все было честно и открыто. Мы не хотим повторения судейских ошибок, как это было в матчах между «Тоболом» и «Актобе», «Астаной» и «Тоболом». Пусть все решится на поле!

Ни одна из команд, никто не должен помогать, никто не должен мешать. Справедливый итог станет лучшей рекламой нашего футбола и будет лучшим доказательством того, что наша федерация футбола работает правильно и честно. Мы за справедливый Казахстан», – говорится в тексте обращения.

Ранее тренер «Турана» Александр Кучма назвал судейство матча с «Актобе» (2:3) беспределом.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»

😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»