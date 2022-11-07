Логвиненко: «Когда мы были на восьмом месте, о втором мы могли только мечтать»

Капитан «Актобе» Юрий Логвиненко прокомментировал победу в 26-м туре КПЛ над «Кайратом» (4:1).

– Поздравляю всех с победой. Нам, честно, очень радостно, что несмотря на плохую погоду, стадион собирается полный, билетов не хватает. Это о многом говорит. Футбол здесь очень любят, здесь есть бешеная поддержка. Ребята это понимают. Оценивать сезон сейчас бессмысленно. Нужно подождать, пока все успокоится. Но были разные моменты. Когда мы были на восьмом месте, о втором мы могли только мечтать. Когда в июне мы шли на первом месте, я согласен, что второе место уже не годилось. Хотелось бы поблагодарить самых лучших болельщиков в Казахстане. Самое главное – спустя столько лет мы снова привезли в Актобе еврокубки.

– Ваши планы на следующий сезон?

– Сейчас на эмоциях говорить не хочется. Надо взять паузу и подумать над этим вопросом.

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