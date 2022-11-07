Бой Нурданбека в UFC находится под подозрением букмекеров

Поединок между Нурданбеком Шаиланом и Дерриком Миннером на турнире UFC Fight Night 214 мог носить договорной характер.

Как сообщает ESPN, несколько букмекерских контор из различных штатов зафиксировали «подозрительную активность» игроков незадолго до поединка Шаилана и Миннера. В последние часы перед турниром ставка на победу китайского бойца в первом раунде стала подозрительно популярной, что побудило некоторых букмекеров остановить прием ставок на этот бой.

Китайский спортсмен одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Развязка поединка наступила после травмы, полученной Миннером в результате удара ногой по корпусу. В ходе трансляции комментатор Даниэль Кормье обратил внимание на странное решение американца незамедлительно повторить удар травмированной ногой.

После обращения нескольких букмекерских компаний неправительственная организация U.S. Integrity, занимающаяся анализом рынка ставок на спорт, начала расследование инцидента.

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