Нурданбек одержал первую досрочную победу в UFC

Этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек провёл четвёртый бой в UFC.

Его соперником стал американец Деррек Миннер.

Нурданбек деклассировал соперника уже в первом раунде, добив соперника в партере.

Эта победа стала третьей для Шайлана в UFC и первой досрочной.

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