Боец UFC Уланбеков о возможном бое с Жумагуловым: «Это давно забытая тема»

Российский боец UFC Тагир Уланбеков рассказал о возможном реванше с казахстанским файтером Жалгасом Жумагуловым:

«Это давно забытая тема. Я уже не хочу выходить с ним в клетку и делить октагон, потому что мы уже хорошо друг друга знаем, иногда общаемся и переписываемся. У нас много общих друзей. Так что не хочу выходить с ним в клетку»

Первый бой Жумагулов — Уланбеков за титул AMC Fight Nights Global состоялся в августе 2018 года в Астане и завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

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