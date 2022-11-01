Бой Нурданбек против Миннера в UFC: прогнозы и коэффициенты

Этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек (38-10) проведет свой четвертый бой в UFC против американца Деррека Миннера (26-13).

Нурданбек идет на серии из двух побед, победив Шона Сориано и ТиДжей Брауна. Плюс к этому недавно переподписал контракт с UFC, хотя стартовал он в крупнейшей лиге мира с поражения от Джошуа Кулибао.

Его соперник, наоборот, идет на серии из поражений. Американец проиграл решением Райану Холлу и нокаутом Даррену Элкинсу. Всего же на счету Деррека пять боев в UFC (2-3).

Оба бойца имеют борцовскую базу, но при этом в стойке предпочтительнее выглядит казах. В связи с чем в бою с Миннером, который к этому не выступал с 2021 года, фаворитом в этом противостоянием идет именно Нурданбек. Что подтверждают и букмекеры, выставляя следующие коэффициенты: Победа Нурданбека 1,36, Победа Миннера 3,00.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета