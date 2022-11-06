Шайлан Нурданбек после боя: «Рад своей досрочной победе»

Этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек прокомментировал свою первую досрочную победу в UFC:

«Понял, что у него что-то нетак и пошёл его добивать, ожидая остановки от рефери. Я рад своей первой досрочной победе в UFC, старался сделать это раньше, но здесь бойцы высокого уровня. Я провёл в США пол года, не видел свою семью, так что у меня в планах хорошо отдохнуть».

Нурданбек в UFC идёт на серии из трёх побед.

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