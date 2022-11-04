Американский игрок «Астаны» Паркс покинул клуб

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Защитник баскетбольной «Астаны» Деондре Паркс покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба астанчан.

«Благодарим игрока за время, проведенное в составе столичного клуба, и желаем Деондре успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.

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