Американский игрок «Астаны» Паркс покинул клуб

Защитник баскетбольной «Астаны» Деондре Паркс покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба астанчан.

«Благодарим игрока за время, проведенное в составе столичного клуба, и желаем Деондре успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета