Американский игрок «Астаны» Паркс покинул клуб
Защитник баскетбольной «Астаны» Деондре Паркс покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба астанчан.
«Благодарим игрока за время, проведенное в составе столичного клуба, и желаем Деондре успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.
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