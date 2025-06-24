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Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet

Илия Топурия – Чарльз Оливейра

Любите смешанные единоборства? Ударная акция для всех поклонников боев MMA! Каждая ваша ставка на поединки в UFC будет защищена!

 Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и получить до 50 000 тенге и кэшбэк до 30% в случае проигрыша.

Чтобы участвовать в акции «1x Punch» необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одиночную ставку на маркет «П1 Х П2» по линии/ Live на сумму от 5000 KZT на бой, представленный на сайте 1XBET или в приложении.

Учитывается только первая ставка на бой. Если ставка одиночная и она проиграет – вы получите бонус, соответствующий проценту ( согласно градации) от первоначальной ставки. Если ваша первая ставка на этот бой выиграет, бонус в таком случае не зачислиться. Максимальная сумма возврата 50 000 тенге.

Делайте ставки на бой и болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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