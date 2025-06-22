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Аналитика Olimpbet на матч 13-го тура КПЛ между «Актобе» и «Астаной» и «Кайсара» против «Улытау»

«Актобе» (Актобе) – «Астана» (Астана). 22 июня, 20:00 (время Астаны)

Первый круг чемпионата Казахстана закрывает центральный матч 13-го тура, в котором «Актобе» примет «Астану».

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в этом противостоянии, отдавая совсем незначительное предпочтение столичной команде.

Между тем, встреча пройдет на поле «красно-белых». Не стоит сомневаться, что их стадион имени Кобланды Батыра заполнится под завязку, а местные болельщики станут дополнительным игроком для хозяев.

К тому же «Актобе» в последнее время довольно успешно противостоит «Астане» в родных стенах. У себя дома «красно-белые» не уступают столичным более четырех лет, с мая 2021 года. С тех пор – две победы и столько же ничейных исходов.

Но сейчас коллектив под руководством Вячеслава Левчука переживает нечто вроде кризиса. Безвыигрышная серия актюбинцев в Премьер-лиге составляет три матча. В них они набрали всего одно очко, из-за чего опустились в таблице с первого места на третье.

А вот команда во главе с Григорием Бабаяном, напротив, одержав четыре победы кряду, вышла в единоличные лидеры.

В 13 матчах чемпионата «Астана» забила 28 голов, деля по этому показателю пальму первенства с «Кайратом». «Актобе» сумел поразить ворота соперников только 21 раз, зато в свои пропустил на один меньше, чем ближайший противник.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что очная встреча между этими соперниками вряд ли порадует болельщиков высокой результативностью, ожидая в Актобе «низовой» матч.

«Кайсар» (Кызылорда) – «Улытау» (Жезказган). 22 июня, 17:00

Всего три тура назад «Улытау» безнадежно замыкал таблицу Премьер-лиги с двумя очками в активе. Но три победы подряд подняли жезказганцев из зоны вылета, и перед очной встречей с «Кайсаром» они уступают кызылординцам всего один балл.

А по потерянным очкам дебютант КПЛ уже даже опережает «степных волков», однако эксперты Olimpbet благоприятный исход для «Кайсара» верят намного больше, чем в успех «Улытау».

Это будет первая их встреча в истории противостояния, так что на статистику взаимоотношений ссылаться бессмысленно.

Зато есть резон опереться на слабую результативность у обеих команд. «Улытау» меньше всех в чемпионате забил (7), и хотя «Кайсар» больше других пропустил (22), аналитики Olimpbet не особо верят в то, что совместным усилиями соперники обеспечат матчу «верх». По их мнению, вряд ли хотя бы одна из сторон сумеет отличиться более одного раза.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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