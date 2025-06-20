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Игроки BETCITY уверены в победе «Баварии» в матче КЧМ с «Бока Хуниорс»

21 июня во втором туре клубного чемпионата мира сыграют «Бавария» и «Бока Хуниорс». Встреча начнется в 06:00 по времени Астаны.

Немецкий клуб в первом матче турнира разгромил «Окленд Сити». Мюнхенцы отправили в ворота соперника 10 безответных мячей.

«Бока Хуниорс» упустил победу в игре с «Бенфикой» (2:2). Аргентинская команда забила два гола в первые полчаса, но не сохранила победный счет до финального свистка и получила всего одно очко.

Аналитики BETCITY считают «Баварию» явным фаворитом встречи. На победу команды Венсана Компани предлагают кэф 1.30, на «Бока Хуниорс» дают 10.0, вероятность ничьей оценивается в 6.00.

Эксперты уверены, что встреча получится богатой на голы. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.61. На ТМ 2.5 предлагают 2.40, обмен голами можно взять за 1.96, на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 1.84.

Интересно смотрится вариант с победой «Баварии» через тотал больше – «П1 и ТБ 2.5» идет за 1.83.

Лидер атаки мюнхенцев Гарри Кейн не забил в первом матче на КЧМ. Взять гол англичанина в игре с «Бокой» можно за 1.60.

Игроки BETCITY уверены в победе в «Баварии». На победу чемпиона Германии пришлось 87% от всех ставок на исход, на «Бока Хуниорс» – 9%, на ничью – 4%.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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