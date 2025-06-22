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Игроки BETCITY не сомневаются в победе «Реала» над «Пачукой» в матче КЧМ

В ночь на 23 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретятся «Реал» и «Пачука». Игра начнется в 00:00 по времени Астаны.

«Реал» потерял очки в первом туре КЧМ. В дебютном матче Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридцы сыграли вничью с «Аль–Хилялем» (1:1). У испанского клуба не смогли выйти на поле Камавинга, Рюдигер, Алаба, Карвахаль, Менди и Мбаппе. Они же с большой долей вероятности пропустят вторую игру команды на турнире.

«Пачука» стартовала на КЧМ с поражения от «Зальцбурга» (1:2). Мексиканский клуб ни в чем не уступал сопернику и создал больше голевых моментов, но распорядился шансами не так эффективно, как австрийцы.

«Реал» и «Пачука» встречались полгода назад в финале Межконтинентального кубка. Мадридцы одержали уверенную победу со счётом 3:0.

«Реал» – явный фаворит матча с «Пачукой». В BETCITY на победу команды Алонсо предлагают кэф 1.28, на успех мексиканцев дают 11.0, ничья идет за 6.10.

Букмекеры считают, что игра будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей предлагают 1.49, на ТБ 3.5 дают 2.25. Вероятность обмена голами оценивается 1.86,  противоположный исход «Обе забьют: нет» идет за 1.94.

С учетом предматчевых раскладов и оценок экспертов, перспективным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 1.72.

Игроки BETCITY не сомневаются в победе «Реала». 99% от всех ставок на исход пришлось на успех мадридцев, в то время как на «Пачуку» отдан 1%.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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