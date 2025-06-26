Реклама
0

Стали известны детали проведения второго сезона крупнейшего казахстанского турнира по CS2 – MySkill Pro League by Olimpbet

Казахстан заявляет о себе как новый хаб киберспорта в Центральной Азии

25 июня в Алматы состоялся медиа-день MySkill Pro League by Olimpbet Season 2. Ключевым событием вечера стало подписание соглашения между лигой MPL и ведущим казахстанским беттинг-оператором – Olimpbet.

Ярослав Мун, генеральный директор MySkill:

– Партнерство с Olimpbet дает нам возможность мыслить шире – и по уровню турниров, и по масштабу задач. На второй сезон MPL заявились команды из всей Центральной Азии, СНГ и даже Европы. Только из Казахстана приняло участие более 50 составов.

Но наша цель – не просто расширяться. Мы хотим, чтобы уже через пару лет к нам в страну приезжали сильнейшие команды со всего мира, как это происходит с международными турнирами типа PGL. Только на этот раз, чтобы они ехали на наш, казахстанский турнир.

Геннадий Шемраев, маркетинг-директор Olimpbet:

– Сегодня киберспорт – это молодая, но мощная индустрия с большим экономическим потенциалом. Будучи крупнейшим инвестором в спорт Казахстана, мы считаем развитие кибер-направления логичным продолжением этого пути.

Недавно правительство утвердило стратегию развития киберспорта, и мы в Olimpbet хотим поддержать этот курс.

Сотрудничество с MPL – наш осознанный вклад в создание экосистемы киберспорта в стране. Мы видим, что Казахстан станет не просто ареной для матчей, а настоящим киберспортивным хабом Центральной Азии, где формируется будущее индустрии.

В медиа-дне MySkill Pro League by Olimpbet также принял участие Алишер Каирбеков, генеральный директор Allinners – казахстанской команды, ставшей победителем первого сезона MPL и участвующей в нынешнем турнире.

Другой молодой, но амбициозный казахстанский состав Team Novaq представлял ее бренд-менеджер Нуржан Бисалиев.

Спикеры отметили высокий уровень организации турнира и его важность для укрепления позиций Казахстана на международной киберспортивной карте.

О турнире

MySkill Pro League by Olimpbet Season 2 имеет призовой фонд 16,5 миллионов тенге и ставит целью не только выявление сильнейших команд, но и развитие устойчивой киберспортивной экосистемы в стране.

Сейчас в онлайн-стадии соревнуются участники из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Беларуси и Украины.

Гранд-финал турнира пройдет в августе 2025 года в Алматы и обещает стать главным киберспортивным событием лета Центральной Азии.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Аналитика Olimpbet на матчи «Интер» – «Ривер Плейт» и «Урава» – «Монтеррей».
вчера, 12:33Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet
24 июня, 13:12Реклама
«Бенфика» – «Бавария»: игроки BETCITY назвали наиболее вероятный исход матча
24 июня, 12:59Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи КЧМ-2025 в группе С: «Бенфика» – «Бавария» и «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»
24 июня, 10:55Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи третьего тура КЧМ-2025 между «Интером» из Майами против «Палмейраса» и «Атлетико» против «Ботафого»
23 июня, 12:06Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи КЧМ-2025 с участием «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити»
22 июня, 13:55Реклама
Игроки BETCITY не сомневаются в победе «Реала» над «Пачукой» в матче КЧМ
22 июня, 12:45Реклама
Аналитика Olimpbet на матч 13-го тура КПЛ между «Актобе» и «Астаной» и «Кайсара» против «Улытау»
22 июня, 08:38Реклама
Игроки BETCITY уверены в победе «Баварии» в матче КЧМ с «Бока Хуниорс»
20 июня, 16:01Реклама
СТАВКА БЕЗ РИСКА ОТ 1XBET на матч Ювентус – Манчестер Сити
20 июня, 15:13Реклама