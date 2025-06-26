Стали известны детали проведения второго сезона крупнейшего казахстанского турнира по CS2 – MySkill Pro League by Olimpbet

Казахстан заявляет о себе как новый хаб киберспорта в Центральной Азии

25 июня в Алматы состоялся медиа-день MySkill Pro League by Olimpbet Season 2. Ключевым событием вечера стало подписание соглашения между лигой MPL и ведущим казахстанским беттинг-оператором – Olimpbet.

Ярослав Мун, генеральный директор MySkill:

– Партнерство с Olimpbet дает нам возможность мыслить шире – и по уровню турниров, и по масштабу задач. На второй сезон MPL заявились команды из всей Центральной Азии, СНГ и даже Европы. Только из Казахстана приняло участие более 50 составов.

Но наша цель – не просто расширяться. Мы хотим, чтобы уже через пару лет к нам в страну приезжали сильнейшие команды со всего мира, как это происходит с международными турнирами типа PGL. Только на этот раз, чтобы они ехали на наш, казахстанский турнир.

Геннадий Шемраев, маркетинг-директор Olimpbet:

– Сегодня киберспорт – это молодая, но мощная индустрия с большим экономическим потенциалом. Будучи крупнейшим инвестором в спорт Казахстана, мы считаем развитие кибер-направления логичным продолжением этого пути.

Недавно правительство утвердило стратегию развития киберспорта, и мы в Olimpbet хотим поддержать этот курс.

Сотрудничество с MPL – наш осознанный вклад в создание экосистемы киберспорта в стране. Мы видим, что Казахстан станет не просто ареной для матчей, а настоящим киберспортивным хабом Центральной Азии, где формируется будущее индустрии.

В медиа-дне MySkill Pro League by Olimpbet также принял участие Алишер Каирбеков, генеральный директор Allinners – казахстанской команды, ставшей победителем первого сезона MPL и участвующей в нынешнем турнире.

Другой молодой, но амбициозный казахстанский состав Team Novaq представлял ее бренд-менеджер Нуржан Бисалиев .

Спикеры отметили высокий уровень организации турнира и его важность для укрепления позиций Казахстана на международной киберспортивной карте.

О турнире

MySkill Pro League by Olimpbet Season 2 имеет призовой фонд 16,5 миллионов тенге и ставит целью не только выявление сильнейших команд, но и развитие устойчивой киберспортивной экосистемы в стране.

Сейчас в онлайн-стадии соревнуются участники из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Беларуси и Украины.

Гранд-финал турнира пройдет в августе 2025 года в Алматы и обещает стать главным киберспортивным событием лета Центральной Азии.