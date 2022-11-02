Судьи-профессионалы будут работать на матчах любительской баскетбольной лиги в Астане
В Астане запускается любительская баскетбольная лига Astana Cup, организованная одноименным клубом.
Клуб анонсировал, что в судейский корпус вошли российские арбитры Георгий и Евгений Родовниченко.
Они имеют многолетний опыт работы на матчах МЛБЛ, АБЛ и первенства России.
Сезон любительской лиги стартует 6 ноября.
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