Аналитика Olimpbet на матчи третьего тура КЧМ-2025 между «Интером» из Майами против «Палмейраса» и «Атлетико» против «Ботафого»

Месси против бразильцев – кто кого?

Группа А. «Интер Майами» (США) – «Палмейрас» (Бразилия). 24 июня, 06:00 (время Астаны)

За первенство в квартете А между собой поспорят американский «Интер» и бразильский «Палмейрас». В этом противостоянии эксперты Olimpbet явным фаворитом видят клуб из Сан-Паулу.

Между тем, перед заключительным туром в этой группе сложилась очень интересная ситуация. «Интер» с «Палмейрасом», набравшие по четыре очка, сейчас лидируют. У «Порту» и «Аль-Ахли» – по одному баллу в активе, они делят третье и четвертое места.

Таким образом, победитель американо-бразильской дуэли гарантированно выйдет в плей-офф, а проигравший в ней всерьез рискует досрочно прекратить выступление на КЧМ-2025. В случае же ничейного исхода в 1/8-ю финала точно пробьются обе команды.

В общем, велик соблазн скатать «договорнячок», но, конечно, ни «Палмейрас», ни, тем более, «Интер» на такое футбольное преступление не пойдут. Лионель Месси не позволит, чтобы на его безупречной репутации были хоть какие-то пятна.

Друг с другом эти соперники прежде не встречались. Если же взять в расчет их статистику по двум предыдущим турам Клубного чемпионата мира, то у бразильцев есть преимущество по большинству показателей. «Палмейрас» меньше «Интера» пропустил, при этом чаще бил по воротам и подавал угловые, больше владел мячом.

В целом, состав у «зелено-белых» сбалансированнее и моложе. За «Палмейрас» выступают игроки национальных сборных Бразилии, Уругвая, Колумбии и Парагвая. А возглавляет команду известный португальский специалист Абел Феррейра.

Однако один-единственный фактор Месси может перевесить все, даже кажущиеся небитыми козыри противника. Это в полной мере совсем недавно на себе испытал «Порту», павший жертвой великого Лео. Да в целом 37-летний Месси в хорошей форме. Он забил 6 голов в 5 недавних играх за клуб.

К слову, хотя аналитики Olimpbet и верят намного больше в победу «Палмейраса», именно капитана «Интера» и чемпиона мира из Аргентины они считают самым вероятным автором забитого мяча. А матч на арене «Хард Рок», по их мнению, с большой степенью вероятности будет «верховым».

Группа В. «Атлетико» (Испания) – «Ботафого» (Бразилия). 24 июня, 00:00.

Клуб из Рио-де-Жанейро «Ботафого» пока сотворил, пожалуй, главную сенсацию Клубного чемпионата мира, обыграв ПСЖ. Тот же «Атлетико» был разгромлен победителями Лиги чемпионов со счетом 4:0.

При этом букмекеры считают шансы испанцев на благоприятный исход в противостоянии с бразильцами почти в три раза выше.Но, хотя по уровню состава бразильцы уступают «Атлетико», мадридцы вымотаны за сезон. Так что аутсайдер может навязать борьбу.

Между тем, южноамериканцев вполне устроит и ничья – тогда «Ботафого» обеспечит себе не просто выход в плей-офф КЧМ-2025, а победу в группе. Да и в случае поражения от мадридцев «победоносные» почти наверняка окажутся в 1/8-й. Ведь даже если ПСЖ обыграет «Сиэтл» (в чем почти не приходится сомневаться), и у трех команд будет по шесть набранных очков.

Слишком уж много «матрасники» пропустили от «Сен-Жермен», сильно испортив себе разницу мячей. Но, конечно, команда Диего Симеоне будет сражаться до последней возможности зацепиться за выход из группы – иначе она не умеет.

Аналитики Olimpbet не особо верят в то, что команды порадуют зрителей обилием забитых мячей. Зато они практически не сомневаются в напряженном характере матча, ожидая не менее четырех желтых карточек.