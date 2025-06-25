Аналитика Olimpbet на матчи «Интер» – «Ривер Плейт» и «Урава» – «Монтеррей».

Группа Е. «Интер» (Италия) – «Ривер Плейт» (Аргентина). 26 июня, 06:00 (время Астаны)

Самая запутанная группа турнира

Перед заключительным туром в квартете Е сложилась, пожалуй, самая запутанная ситуация среди всех групп КЧМ-2025. Понятно лишь, что японская «Урава» уже не имеет никаких шансов на плей-офф, а победитель матча между «Интером» и «Ривер Плейт» выйдет в 1/8 финала с первого места.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что миланцы – явные фавориты этого противостояния, оценивая их шансы на успех в два с лишним раза выше, чем у клуба из Буэнос-Айреса.

Ничья спасет не всех

И это притом, что аргентинцы сейчас возглавляют группу. А для продолжения борьбы за трофей им будет достаточно и мирного исхода в сражении с итальянцами, так как они имеют перед ними преимущество по разнице мячей.

Но вот самих «нерадзурри» ничья вряд ли устроит. В свою очередь, «Ривер Плейт» рискует остаться без плей-офф в случае поражения от «Интера».

Впрочем, результат их очной битвы вообще может не иметь печальных последствия ни для одной из команд. Если мексиканский «Монтеррей» не сумеет обыграть «Ураву», путевки в 1/8-ю получат и европейцы, и южноамериканцы.

Первая встреча грандов

«Черно-синие» и «полосатые» ранее выступали и в Межконтинентальном кубке, и на Клубном чемпионате мира, однако друг с другом их пути прежде ни разу не пересекались.

А что касается статистики этих команд уже на КЧМ-2025, то из нее следует, что у «Ривер Плейт» чуть более надежная оборона (всего один пропущенный мяч против двух у «Интера»), и аргентинцы немного чаще попадают в створ ворот (5,5 точных ударов в среднем за матч против пяти).

На нынешнем турнире, итальянцы не блещут, имея четыре очка после двух встреч: ничья с «Монтерреем» и тяжелая победа над «Уравой». Для одного из грандов европейского футбола это не самые убедительные показатели.

Лаутаро – главный козырь миланцев

В то же время миланцы заметно больше владеют мячом (73 % игрового времени против 50 %), к тому же у них намного лучше с дисциплиной. За два прошедших матча футболисты «Интера» получили всего три «горчичника», тогда как игроки «Ривер Плейт» удостоились девяти желтых карточек и одной красной. Как раз из-за удаления в минувшем туре с миланцами не сыграет колумбийский полузащитник «полосатых» Кевин Кастаньо.

Аналитики Olimpbet полагают, что «нерадзурри» вполне по силам забить в ворота клуба из Буэнос-Айреса не менее двух мячей.

Примечательно, что наиболее вероятным автором гола они называют форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса – аргентинца, для которого битва с «Ривером» будет особенно принципиальной.

«Урава Ред Даймондс» (Япония) – «Монтеррей» (Мексика). 26 июня, 06:00

Судьба решается в одном матче

Для мексиканцев практически неважен исход противостояния между «Интером» и «Ривер Плейт». «Монтеррею» в первую очередь самому необходимо обыгрывать уже не имеющую спортивной мотивации «Ураву», и эксперты Olimpbet видят в североамериканцах явных фаворитов в сражении с азиатами.

Победа – и в 1/8

В случае собственной победы над японскими «красными дьяволами» с разницей в два мяча и более, «бело-синие» гарантированно выйдут в плей-офф. Если же не случится ничьей в параллельном матче, то им для завоевания путевки в 1/8 финала будет достаточно просто выиграть, с любым счетом.

Учитывая, что «Урава» в обоих своих стартовых матчах уступила «Ривер Плейт» и «Интеру», а «Монтеррей» с теми же самыми соперниками очки поделил, у мексиканцев, пожалуй, и вправду неплохие шансы одолеть «самураев».

Время забивать

Правда, команде испанского специалиста Доменека Торрена пока с немалым трудом даются забитые голы – всего один за два тура. Но, опять же, не будем забывать, какие противники были у «Монтеррея» на КЧМ-2025.

Аналитики Olimpbet верят, что в заключительной игре групповой стадии мексиканцев должно прорвать в плане результативности, а сам матч на арене «Роуз Боул» в Пасадене, по их мнению, будет «верховым». Кроме того, «Монтеррей» – явный фаворит матча и по угловым, которых ожидается не менее девяти.