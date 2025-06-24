Аналитика Olimpbet на матчи КЧМ-2025 в группе С: «Бенфика» – «Бавария» и «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»

Кого «Бавария» пустит в плей-офф?

Группа С. «Бенфика» (Португалия) – «Бавария» (Германия). 25 июня, 00:00 (время Астаны)

Одержав две победы, «Бавария» первой среди всех участников КЧМ-2025 обеспечила себе путевку в 1/8-й финала турнира.

Тем не менее эксперты Olimpbet полагают, что мюнхенский суперклуб еще не утратил спортивной мотивации на групповом этапе, видя в нем явного фаворита противостояния с «Бенфикой».

У лиссабонцев, к слову, тоже отличные шансы на выход в плей-офф. Olimpbet напоминает: «Бенфика» не проигрывает в основное время 15 матчей подряд.

«Орлам» достаточно сыграть вничью, чтобы стать недосягаемыми для «Бока Хуниорс». Впрочем, рассчитывать на то, что баварцы согласятся на дележ очков, «Бенфике» не стоит.

В составе «красной машины» немало футболистов сборной Германии, которые хотя бы косвенно захотят поквитаться с португальцами за недавнее поражение своей команды в Лиге наций.

Но самая, пожалуй, большая проблема «Бенфики» заключается не в абстрактной жажде мести, а в статистике личных взаимоотношений с «Баварией». Она для клуба из Лиссабона просто ужасающая! В 13-ти матчах «орлы» не одержали ни одной победы, лишь трижды сумев зацепиться за ничью.

А пять предыдущих очных дуэлей португальский клуб проиграл немецкому с общим счетом 3:17! Причем последнее поражение «Бенфика» потерпела от «Баварии» совсем недавно, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и на этот раз шансы мюнхенцев на победу в два с лишним раза выше.

Они отдают серьезное предпочтение коллективу Венсана Компани и по угловым, которых в матче на арене «Банк оф Америка» в Шарлотте ожидается не менее десяти.

«Окленд Сити» (Новая Зеландия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). 25 июня, 00:00

Параллельно с матчем лидеров группы С будет проходить и встреча аутсайдеров квартета.

Впрочем, однозначно к таковым можно отнести только одного из ее участников – «Окленд». Новозеландский клуб в двух стартовых матчах пропустил 16 безответных мячей и лишился даже математических шансов на выход в 1/8-ю финала. Главная интрига этой встречи лишь в том, с какой разницей проиграет полупрофессиональный клуб.

А вот «Бока Хуниорс» все еще сохраняет надежды на попадание в плей-офф, хотя для попадания туда клубу из Буэнос-Айреса недостаточно просто победить новозеландцев. Аргентинцам нужно, чтобы «Бавария» обыграла «Бенфику».

Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что команда Мигеля Анхеля Руссо благополучно решит свою часть задачи, и не просто выиграет у «горожан», а разгромит противника. Это неудивительно, учитывая статистику самого «Окленда», а также то обстоятельство, что «Хуниорс» необходимо улучшать разницу забитых и пропущенных мячей.

«Бенфика» отгрузила новозеландским полупрофессионалам шесть голов, «Боке» надо забить не меньше, а лучше – как можно больше, чтобы иметь преимущество по дополнительным показателям в случае равенства очков с лиссабонцами.

Аналитики Olimpbet верят, что аргентинцы способны поражать ворота «Окленда» столь же часто, как это удалось португальским «орлам». И почти со стопроцентной уверенностью полагают, что отличиться голом сможет ударный форвард «Боки» Мигель Мерентиэль.