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Аналитика Olimpbet на матчи КЧМ-2025 с участием «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити»

Группа Н. «Реал Мадрид» (Испания) – «Пачука» (Мексика). 23 июня, 00:00 (время Астаны)

«Королевский клуб» сенсационно не смог обыграть в стартовом матче саудовский «Аль-Хиляль». Ничья 1:1 подорвала веру специалистов в итоговую победу «галактикос» на турнире.

Впрочем, «Реал», по мнению экспертов Olimpbet, все равно безоговорочный фаворит противостояния с «Пачукой». Мексиканцы в первом туре и вовсе уступили австрийскому «Зальцбургу».

При этом обязательно стоит отметить, что «сливочные» должны были побеждать саудитов, но уже в компенсированное время Федерико Вальверде не реализовал пенальти.

Латиноамериканцы, в свою очередь, совершенно не заслуживали поражения от «быков». «Пачука» чаще била по воротам «Зальцбурга» и попадала в створ, а угловых подала намного больше. Однако растранжирила свои моменты, за что и поплатилась.

И вот теперь проигравший в этом споре почти наверняка распрощается с надеждами на выход в плей-офф, а мексиканцы в случае поражения – уже точно не преодолеют групповой барьер.

Разумеется, соперники не идут ни в какое сравнение по регалиям и возможностям. Хотя «Пачука» может похвастаться тем, что неоднократно становилась чемпионом Мексики и выигрывала североамериканские клубные турниры.

Ее цвета защищают довольно мастеровитые игроки. Например, экс-хавбек «Челси» и «Ньюкасла» Кенеди. Или форвард сборной Венесуэлы Саломон Рондон, отыгравший в АПЛ за «Вест Бромвич», «Ньюкасл» и «Эвертон», а до этого выступавший в России за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. Но все это, конечно же, меркнет на фоне звезд в составе «галактикос».

К слову, «Реал» с «Пачукой» уже выясняли отношения, причем совсем недавно. 18 декабря 2024 года они сошлись в финальной битве за Межконтинентальный кубок, и тогда европейцы одержали крупную победу со счетом 3:0.

Приблизительно такого же расклада аналитики Olimpbet ждут и от их новой встречи, почти не сомневаясь, что команда Хаби Алонсо забьет больше двух мячей и выиграет с форой. Наиболее вероятным автором гола они называют французского форварда «королевского клуба» Килиана Мбаппе.

Группа G. «Манчестер Сити» (Англия) – «Аль-Айн» (ОАЭ). 23 июня, 06:00

В первом туре Клубного чемпионата мира «горожане» ожидаемо победили марокканский «Видад» (2:0), при этом понесли достаточно серьезную потерю. В матче с африканцами красную карточку получил защитник Рико Льюис, поэтому против «Аль-Айна» он не сыграет.

Впрочем, это никак не влияет на мнение экспертов Olimpbet относительно фаворита этого противостояния. Им они практически единодушно считают «Манчестер Сити», чьи шансы на победу оцениваются почти в 30 раз выше!

Клуб из Эмиратов полностью провалил стартовый матч на КЧМ-2025, разгромно уступив «Ювентусу» со счетом 0:5. Причем четыре мяча в ворота «Аль-Айна» влетели еще в первом тайме, а после перерыва «старая синьора» просто перешла на энергосберегающий режим.

В общем, есть шанс увидеть нечто подобное, что продемонстрировала «Бавария» в игре с «Оклендом». Мюнхенцы уничтожили новозеландских полупрофессионалов со счетом 10:0. Побьют ли этот результат «горожане»?

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что манкунианцам вполне по силам победить с перевесом в три мяча и более. И вообще не сомневаются в «верховом» характере матча на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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