Рафиков о Кабардиеве: «Не бывает непобедимых бойцов, кроме Хабиба и Шавката»

Фаниль Рафиков после победы над Сильвой поделился своим мнением о чемпионе NAIZA в легком весе Магомеде Кабардиеве:

«Мага очень сильный боец, у него есть определенные скиллы. Но, как мы видим, не бывает непобедимых. Кроме Хабиба и Шавката. Рекорды в ММА ничего не значат, люди выходят почти с нулевой разницей побед и поражений, при этом показывают яркие бои».

Рафиков в своем последнем бою за 22 секунды финишировал бразильца Бонифация Сильву.

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