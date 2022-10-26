Арман Оспанов про бой Рафиков – Сильва: «У бразильца взрывная техника, Фанилю нужно быть к этому готовым»

В главном бою турнира Naiza 28 октября подерутся казахстанец Фаниль Рафиков и бразилец Бонифаций Сильва.

Об этом бое своим мнением поделился казахстанский боец ММА Арман Оспанов, которому уже приходилось драться с Сильвой:

– Мы встречались с ним в Алматы. Я думаю, что Фаниль должен победить. Грепплинг у Сильвы хороший, он представитель школы джиу-джитсу. Наверное, в Бразилии нет спортсмена, который бы не занимался этим видом спорта. Что касается Фаниля, то это парень хороший ударник, надеюсь борьбу тоже подтягивает. Но Фанилю нужно работать в стойке. Сильва может доминировать в партере, но стойка у него тоже неплохая. У него взрывная ударная техника, поэтому Фанилю нужно быть готовым к такому темпу. Насколько мне известно, Сильва большую часть своих последующих боев проигрывал нокаутом. Думаю, Сильва изрядно пробит, его можно на этом поймать. В любом случае желаю Фанилю удачи! Пусть он порадует нас своей победой!

– Если Сильва выиграет, готовы ли вы к реваншу с ним в Naiza?

– Если будет предложение, рассмотрим. Я в принципе готов встретиться с Сильвой во второй раз.

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