Рафиков после победы обратился к экс-сопернику

Казахстанский боец Фаниль Рафиков (21-6) после победы в главном поединке турнира Naiza 46, обратился к узбекскому файтеру Фарходжону Машрапову (7-5).

«Это победа всего казахстанского ММА. Была проделала большая работа. Получился быстрый бой. Это только начало, хочу получать за настоящие, а не за прошлые заслуги. Машрапов, готов приехать в Узбекистан и навестить тебя своей левой рукой. Готовимся!»

Рафиков уже в первом раунде нокаутировал Бонифация Сильву.

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