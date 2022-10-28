Итоги турнира NAIZA 46

В главном бою NAIZA 46 в Алматы Фаниль Рафиковуже в начале первого раунда добил на канвасе опытного бразильца Тиагу Силва.

В со-главном бою Жасулан Акимжан в нокаутировал во 2 раунде иранца Сафари.

Победу единогласным решением судей одержал Султан Жолдошбек над бразильцем Рафаэлем Диасом, тем самым став первым финалистом гран-при NAIZA в весе до 61 кг,

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