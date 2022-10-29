Оспанов о возможном реванше с Сильвой: «Мне он уже не интересен»

Казахстанский боец Арман Оспанов высказался о возможном реванше с бразильцем Банифацием Сильвой, которому он проиграл пять лет назад:

«Я на турнире в качестве гостя. Мне уже не интересен Сильва, я иду своей дорогой, у него другая»

Сильва проиграл на турнире NAIZA другому казахстанцу Фанилю Рафикову, улетев в нокаут за 22 секунды.

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