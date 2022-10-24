Рафиков мог провести бой в присутствии президента UFC

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков признался, что мог провести бой на турнире UAE Warriors 20 октября:

«Соперник был из Китая, бывший боец UFC. Свой последний бой он проиграл, на турнире 20 октября он все-таки провел бой то ли с испанцем, то ли с бразильцем. Мы являлись стороной Б в переговорах, возможно, что стилистически соперник решил, что я ему не подхожу и отверг мою кандидатуру. В принципе, я изначально дал согласие на этот бой, но получилось так, как получилось»

Возможно речь идет о Жу Ронге (22-5), за плечами у которого 3 боя в UFC. Свой бой на UAE Warriors 20 октября он выиграл нокаутом у бразильца Фелипе да Сильва Майя.

Стоит отметить, что на турнире 20 октября в Абу-Даби присутствовал президент UFC Дана Уайт.

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