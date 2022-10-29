Полузащитнику «Кайсара» Байжанову подарили автомобиль в прощальном матче

Полузащитнику «Кайсара» Максату Байжанову подарили автомобиль.

Только что закончивший карьеру известный футболист тепло попрощался с кызылординскими болельщиками, которые аплодировали своему кумиру.

Выразил дань уважения игроку и аким области Нурлыбек Налибаев, специально прибывший на матч «Кайсар» – «Жетысу», по итогам которого хозяева поля завоевали путевку в КПЛ.

В ходе чествования Максата Байжанова, последнему подарили новое авто.

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