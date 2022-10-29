Аким Кызылординской области Налибаев: «Мы намерены начать строительство нового стадиона. «Краснодар» в пример»

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев анонсировал строительство нового стадиона.

— В российском городе Краснодаре в прошлом году был построен закрытый стадион на 10 тысяч мест за 12 миллионов долларов. В следующем году мы намерены начать строительство нового стадиона. Думаю, что мои соотечественники, крупные компании и предприниматели поддержат это предложение, — сказал Налибаев.

Напомним, в 25-м туре Первой лиги «Кайсар» сыграл вничью с «Жетысу» (0:0) и за тур до конца чемпионата гарантировал себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

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