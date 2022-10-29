Стали известны обладатели путевок в КПЛ из Первой лиги

Стали известны два клуба Первой лиги Казахстана, которые в следующем сезоне сыграют в КПЛ.

В 25-м туре Первой лиги кызылординский «Кайсар» на своем поле принимал талдыкорганский «Жетысу». Встреча завершилась безголевой ничьей. В итоге клуб из Талдыкоргана, который находится на третьем месте с 49 очками, лишился шанса догнать «Кайсар», располагающийся на второй строчке с 55 баллами.

Кокшетауский «Окжетпес» уже обеспечил себе выход в КПЛ, имея в активе 58 очков.

Отметим, что в последнем туре «Кайсар» сыграет с «Байконуром», а «Окжетпес» с «Академией Онтустик».

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