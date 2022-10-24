Дамир Исмагулов ответил Царукяну: «Он никогда не встречался с такими, как я»

Боец UFC Дамир Исмагулов на своей странице в Инстаграмм ответил на выпад своего оппонента Армана Царукяна, который назвал борьбу казаха слабой:

«Если серьезно, да, у меня слабая борьба. Я согласен. Но меня многие не смогли перевести. Я знаю, что ему нужно бороться, но если он не сможет меня забороть, то я просто изобью его. Либо буду делать это все три раунда, либо закончу в третьем. Он никогда не встречался с такими, как я»

Их поединок состоится 19 декабря.

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