Резников поможет Исмагулову подготовиться к бою с Царукяном: «Жду его в Алматы»

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал, что будет помогать Дамиру Исмагулову в подготовке к следующему бою в UFC против Армана Царукяна:

«Я не понимаю этого, лучше бы их поставили с топами. Они близко в рейтинге, но мне бы интереснее было бы, если бы они подрались с условным Гейджи. Я писал Дамиру, предложил свою помощь, он согласился. Жду его в Алматы. Думаю, что ему будет полезно, мы с Арманом одного роста, боремся».

Бой Исмагулов – Царукян состоится 19 декабря.

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