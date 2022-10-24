Царукян назвал сильные и слабые стороны Исмагулова: «Его греплинг не очень хороший»

Арман Царукян в интервью ютюб-каналу The AllStar назвал сильные и слабые стороны Дамира Исмагулова:

«У него хорошая ударка, хорошее движение, он быстрый, у него хорошая функционалка, футворк хороший. Но его вольная не очень хороша и его грэпплинг не очень хорош. Конечно, он работает над этим, но у меня больше преимуществ в этом бою. Я хочу финишировать его. Никто никогда не финишировал его, я хочу сделать это, показать, что я на другом уровне. Он побил много хороших бойцов, но я знаю, что я другой»

Бой Царукян – Исмагулов состоится 17 декабря.

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