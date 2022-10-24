Президент Fight Night оценил шансы Исмагулова на бой за титул: «Нужно еще провести пару боев»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о шансах казахского бойца Дамира Исмагулова и уроженца Казахстана Рафаэля Физиева составить конкуренцию новому чемпиону UFC Исламу Махачеву:

«Им еще нужно провести пару боев, выиграть. У Дамира еще не было серьезной оппозиции. У Рафаэля — была. Но им еще надо выиграть два поединка минимум. О них, как о ближайших соперниках, сейчас никто бы не говорил. На ближайший год можно обсуждать Волкановски и Дариуша»

Свой следующий бой Исмагулов проведет в декабре против Армана Царукяна.

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