Исмагулов – Махачеву: «Скоро увидимся»

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Дамир Исмагулов, выступающий в UFC, через социальные сети обратился к новоявленному чемпиону лиги в легком весе Исламу Махачеву:

«Поздравляю с красивой победой. Скоро увидимся»

Махачев завоевал пояс UFC, задушив во втором раунде экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

Исмагулов свой следующий бой проведет 17 декабря против Армана Царукяна.

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