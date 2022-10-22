Казахстанец Мусадилов одержал 14-ю победу в профи

Казахстанский боксер Серик Мусадилов выступил в рамках вечера бокса в в Флорида, США.

Соперником Мусадилова стал мексиканец Хавьер Гомес Руэда. Рассчитанный на восемь раундов поединок первого тяжелого веса завершился уже в первом, когда казахстанский боксер отправил оппонента в нокаут.

Таким образом, казахстанец одержал свою 14-ю победу в профессионалах и 12-ю — досрочно.

Мусадилов владеет двумя поясами чемпиона – North American Boxing Association и American Boxing Federation Atlantic.

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