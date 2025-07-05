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Аналитика Olimpbet на матчи «Актобе» – «Атырау» и «Елимай» – «Тобол»

КПЛ: голы на западе, осторожность на востоке?

«Актобе» (Актобе) – «Атырау» (Атырау). 5 июля, 20:00 (время Астаны)

«Актобе» идет на подъеме

К встрече с атыраусцами «красно-белые» подходят в отличном настроении. В минувшем туре «Актобе» прервал трехматчевую безвыигрышную серию выездной победой над «Тураном» (3:0).

Теперь команда под управлением Вячеслава Левчука постарается порадовать зрителей удачным исходом в домашнем противостоянии с «Атырау». И эксперты Olimpbet склоняются к тому, что у нее есть все шансы на это, считая «Актобе» однозначным фаворитом.

Аутсайдер с проблемами в обороне

Чтобы понять расстановку сил, достаточно беглого взгляда на таблицу КПЛ. Хозяева предстоящего сражения располагаются в ней на третьей строчке, гости – на последней, имея в активе всего пять набранных баллов.

«Актобе» забил на 15 голов больше «Атырау» и пропустил на 23 меньше. С обороной у нефтяников вообще беда – она с отрывом самая «дырявая» в Премьер-лиге.

Но что интересно: в предыдущем туре прервалась неудачная серия не только у «красно-белых», но и у «бело-зеленых». Атыраусцы набрали первое за пять последних матчей очко и даже не пропустили, что прежде с ними в этом сезоне еще не случалось – ничья 0:0 с «Окжетпесом».

Ничейная домашняя история

Да и статистику домашних взаимоотношений с «нефтяниками» актюбинцам обязательно нужно иметь в виду. А она свидетельствует, что в обоих предыдущих матчах против «Атырау» на своем поле «красно-белые» выиграть не смогли – 2:2 в 2023-м году и 1:1 – в 2024-м.

Но, несмотря на все эти нюансы, аналитики Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящего противостояния намного больше шансов победить с перевесом в три мяча, чем у гостей – просто не проиграть. И верят, что матч в Актобе будет «верховым».

«Елимай» (Семей) – «Тобол» (Костанай). 5 июля, 20:00

Без явного фаворита

Очень интересный матч 15-го тура КПЛ состоится в Семее, где местный «Елимай» примет «Тобол». Эксперты Olimpbet не видят фаворита в этой встрече, отдавая небольшое предпочтение гостям.

Первая очная встреча в текущем сезоне между этими соперниками, состоявшаяся 30 марта в Костанае, завершилась вничью 1:1. А в минувшем сезоне команды обменялись домашними победами.

Соседи с разницей в деталях

К новой встрече противники подходят соседями по таблице. «Тобол» занимает четвертое место, «Елимай» – пятое. Однако эта турнирная близость несколько обманчива.

Команда Андрея Карповича отстает от коллектива Нурбола Жумаскалиева на четыре балла, проведя при этом на матч больше. По потерянным очкам костанайцы вообще делят первое место с лидирующей «Астаной».

Защита решает все

Команды делают ставку на крепкую оборону. «Тобол» может похвастаться самой надежной защитой в лиге – в его ворота влетело всего десять мячей. «Елимай» пропустил на два гола больше и по этому показателю идет вровень с «Кайратом», «Актобе» и «Ордабасы». К тому же 3 из 5 последних матчей с участием клуба из Семея было не более двух голов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что аналитики Olimpbet ожидают «низовой» характер матча на стадионе «Спартак» в Семее. Они полагают, что вряд ли какой-либо из сторон удастся отличиться более одного раза.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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