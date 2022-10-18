«Канело» назвал трех будущих чемпионов мира из Казахстана

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (58-2-2, 39 КО) на видео, размещенном на Youtube-канале промоутерской компании Suleimen Promotion встретив на улице трех казахстанских боксеров Евгения Павлова, Абильхана Аманкула и Беку Нармаганбета публично в присутствии СМИ оценил их перспективу:

«Казахстан! Смотри, будущие чемпионы мира: Евгений, Абильхан, Бек. Три чемпиона».

Все трое вместе с Айдосом Ербосынулы тренировались в одном зале с «Канело» в Америке.

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